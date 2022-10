नगरपालिका पहला वार्ड जो सबसे अधिक पिछड़ा, जिसके नपाध्यक्ष है निवासी

शहर का २१ वार्ड नपा क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, साफ-सफाई के साथ अन्य सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे है। यहां के हर एक निवासियों को समस्या है। पिछले वर्षो में आज तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसी वार्ड में नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष का निवास है।

NAPA's initiative councilors who conduct public hearings of the people of the ward every Sunday