अतिक्रमण की चपेट में वार्ड की गलियां और सड़कें, नालियों पर बना लिए चबूतरा

टीकमगढ़. वार्ड तीन शहर के बीच में बसा है। वहां की सभी गलियां सीमेंट से बनी हुई है। लेकिन वह गलियां अतिक्रमण की चपेट में है। जहां गलियां सकरी हो गई है। कई स्थान तो ऐसे है जहां कचरा वाहनों का पहुंचना संभव नहीं है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए है। वहां पर ऐसे भी स्थान है जहां गंदगी का अम्बार लगा है, वहां पर खड़ा होना मुश्किल होता है। लेकिन रहवासियों की आदत बन गई है। सफाई कर्मी नहीं आते तो रहवासियों को स्वयं झाडू उठा कर सफाई करना पड़ती है। शिकायतें भी कर चुके है, उसके बाद भ्भी कोई असर नहीं होता है।

गुरुवार को पत्रिका की टीम ने भ्रमण किया। मेरा वार्ड मेरा एजेंडा के बारे में रहवासियों से चर्चा की। सभी वासियों से अपना-अपना मत दिया। लेकिन सभी की एक ही बात थी, सफाई और पानी सप्लाई पर जोर दिया जाए। हाल ही में नपा के सभी विभागों में मनमाना कार्य चल रहा है। जिम्मेदार समस्याओं वाले स्थानों पर नहीं पहुंच पा रहे है। जहां समस्याएं है, उनकी सुनने के लिए समय नहीं है। इस परिस्थितियों के कारण रहवासियों ने शिकायत करना भी बंद कर दिया है।

Negligence is also being done in cleanliness, drains are being played with mud