जवा और सरसों की फसल के किसानों को मिले अच्छे दाम

कृषि उपज मंडी में २० फरवरी से नई फसलों का आना शुरु हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नया अनाज पिछले वर्ष से 7०० से लेकर १६०० रुपए अधिक दामों में बिका है।

New crop started coming in the market, grains sold for Rs 700 to 1600 more