टीकमगढ़. कन्या हाइ स्कूल दिगौड़ा मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। आलम यह है कि यहां न तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही कक्षाओं में पंखे की। चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। आवारा मवेशी स्कूल परिसर के अंदर आकर गंदगी करते हैं। यह कहना आतिश्योक्ति नहीं कि स्कूल परिसर आवारा मवेशियों के लिए रैन बसेरा बन कर रह गया है। इतना ही नहीं कुछ मनचले लड़के भी बेरोकटोक स्कूल परिसर में पहुंच जाते हैं। इन तमाम कारणों के कारण छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्कूल परिसर में जगह जगह आवारा मवेशियों के गोबर के कारण दुर्गंध आती है। स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल परिसर की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं कूल में पढऩे वाली छात्राएं और एडमिशन कराने वाली छात्राओं को पीने का पानी तक स्कूल प्रबंधन मुहैया नहीं करा पा रहा है। छात्राओं को स्कूल के बाहर लगे हुए हैंडपंप पर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। वहीं स्कूल के अंदर प्रवेश करते ही एक बड़े गड्ढे में पानी भरा रहता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसकी भी कोई सुध नहीं ले रहा। विदित हो कि गत दिनों इसी कन्या हाई स्कूल की कक्षाओं से कुल ९ पंखे चोरी हो गए थे। हालांकि पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रत्येक कक्षा में एक-एक पंखा लगाया गया था जबकि प्रत्येक कक्ष में तीन-तीन पंखे होने चाहिए। कक्षा में एक ही पंखा होने से छात्राओं को गर्मी व उमस में कुछ राहत नहीं मिलती। इतना ही नहीं स्कूल की लाइट खराब होने पर नामांकन कराने आई छात्राओं के साथ आए लड़कों के द्वारा लाइट सुधारने का काम करवाया गया।

No drinking water in girl's high school, heaps of dirt everywhere