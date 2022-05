शहर की सड़कों पर छाया अंधेरा, अंधेरे में कोई बारदात नहीं हो जाए

शहर के कई क्षेत्रों में एलइडी और बल्व खराब है। जिसकी वजह से मोहल्लों और सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। जबकि कई स्थानों पर नई लाइटों को लगाया गया था। लेकिन वह भी खराब हो गई है।

टीकमगढ़. शहर के कई क्षेत्रों में एलइडी और बल्व खराब है। जिसकी वजह से मोहल्लों और सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। जबकि कई स्थानों पर नई लाइटों को लगाया गया था। लेकिन वह भी खराब हो गई है। नगरपालिका को कई बार उजाला करने के लिए शिकायतें मौखिक और लिखित दर्ज कराई गई। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। इस स्थिति को पत्रिका ने बुधवार और गुरुवार की रात में देखा तो मुख्य सड़कों को छोड़ सभी सड़कों और मोहल्लों में अंधेरा पसरा हुआ था।

पत्रिका ने बुधवार और गुरुवार की रात 9 बजे से रात १२ बजे तक शहर के विभिन्न चौक चौराहा और गलियों में उजाला की स्थिति को देखा तो मुख्य सड़कों को छोड़ मोहल्ला और गांवों की ओर जाने वाली सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ था। उसी अंधेरे में कई स्थानों पर लोग खड़े दिखाई दिए। जहां दुकानदारों के साथ रहवासियों को डर सता रहा है। उजाले को लेकर शहर की स्थिति कुछ दिनों से बिगड़ गई है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें भी की गई है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना था कि गर्मियों के मौसम में सड़क की लाइटें खराब होने से चोरी एवं आपराधिक घटनाएं होने की आशंक बनी रहती है। शिकायत जाती है तो रटा रटाया जवाब मिलता है। शीघ्र की ठीक कराकर चालू कराया जाएगा। उसके बाद अधिकारियों को फोन लगााया जाता है। लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है।

इन स्थानों पर पसरा अंधेरा

शहर का स्टेट बैंक चौराहा, रतन चौराहा, जवाहर चौराहा, नगरपालिका क्षेत्र गंगा सेतु से लेकर पुरानी टेहरी, पुरानी टेहरी से पपौरा चौराहा, झडा बीडी मोहल्ला से बौरी दरवाजा और नरैया मोहल्ला, रौरइया दरवाजा से कृषि उपज मंडी, कन्या विद्यालय से नूतन विहार कॉलोनी, कुंवरपुरा रोड़ से मंडी तक, चकरा रोड से बैकुण्ठी तक अंधेरा दिखाई दिया है। इसके साथ ही अन्य कॉलोनियों में अंधेरा छाया हुआ है।

