एलएलबी के पेपर सेटर संरचना में फिर से आई गलती

विधि महाविद्यालय के बोर्ड पेपर सेटर की लापरवाही रूकने का नाम नहीं ले रही है। एलएलबी के दूसरे पेपर में फिर से अंग्रेजी पेपर संरचना में पेपर सेट करने में गलती कर दी है।

No instructions were given to write answers in the 12th question of English subject, students complained to the head of the center.