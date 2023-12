घर बैठकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे निरीक्षण

बिलगायं बीट पर चार दिनों से नीलगाय मृत पड़ी हुई है। उसके शव को कृत्ते और वन प्राणी नौच रहे है। जिसे बीट प्रभारी गाय बताया रहा है। वहीं वन रेंज के हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसके साथ ही मिट्टी उठाव कर खदान बनाई जा रही है।

No protection of wild animals in forests, Nilgai lying dead for three days