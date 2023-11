खाद के लिए लगी लंबी लाइन, किसानों को नहीं मिल रहा डीएपी

Submitted by:

रबी सीजन की बोनी का समय नजदीक आ गया है। किसानों ने बोवाई के लिए खेतों की सिंचाई कर दी है, लेकिन बोनी के लिए डीएपी खाद सोसायटी पर नहीं मिल रही है। खाद के लिए किसान सुबह 8 बजे से शाम तक लंबी लाइन लगाए हुए है।

Not a single bag was found from morning till evening