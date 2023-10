वर्ष २०१३-१४ में १२ लाख रुपए की लागत से हुआ था निर्माण, पंचायत भवन पर पूर्व सरपंच ने कर लिया कब्जा

जतारा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत करमोरा में वर्ष 2013-14 में बीआरजी एफ ए एवं मनरेगा योजना के तहत 12 लाख 85 हजार रुपए की लागत से ग्राम पंचायत का पंचायत भवन का निर्माण किया गया था।

Not getting space to hold gram sabhas and other meetings