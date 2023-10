बुंदेलखंड में खूब चलता है नोटा का सोटा, पार्टियों से नाराज हैं यहां के मतदाता

टीकमगढ़Published: Oct 20, 2023 09:50:51 am Submitted by: Manish Gite

None of the above- वर्ष 2013 में 45775 और 2018 में 35555 मतदाताओं ने डाला नोटा पर वोट, दमोह जिले के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा दबाया नोटा का बटन, निवाड़ी में सबसे कम...>

