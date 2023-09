बड़ागांव सीएचसी क्षेत्र में डेंगू का खतरा

जिले में डेंगू का खतरा फिर से बढने लगा है। हर एक दिन छोड़ जांच में डेंगू के मरीज निकल रहे है। सबसे अधिक मरीज बड़ागांव धसान सीएचसी केंद्र क्षेत्र के है। उसके बाद बल्देवगढ़ और जतारा के रिपोर्ट में बताए है।

Number of dengue victims reached 15, victims started coming out every day, yet NPA did not pay attention