जुलाई के अंत तक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नहीं पहुंच पाई किताबें

टीकमगढ़. शिक्षा का स्तर सुधरने की जगह बिगड़ता जा रहा है। जुलाई के अंत तक प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं की किताबें स्कूलों में नहीं पहुंच पाई है। जहां छात्र नए पैर्टन की किताबों को ही पढ़ रहे है। वहीं सितम्बर से कोर्स की पढ़ाई शुरु करने की बात कही गई है। विकासखण्ड शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना था कि किताबें तो आ गई है। लेकिन स्कूलों में पहुंच नहीं पाई है। उनमें से भी कक्षा 7वीं और 8वीं के कुछ विषयों किताबें वांकी रह गई है। जिसके लिए पत्राचार कर दिया है।

जिले में कक्षा एक से 8वीं तक १ लाख ६४ हजार 7५7 छात्र-छात्राएं दर्ज है। उनमें से १ लाख २8 हजार 79० छात्र-छात्राओं का नामांकन किा गया है। उन छात्राओं को ब्लैक बोर्ड और कॉपियों के सहारे पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षकों का कहना था कि छात्रों को नए शिक्षण सत्र में ही हर वर्ष किताबों को दिया जाता था। उसके बाद स्कूलों में छात्रों को स्कूल बुलाया जाता है। लेकिन इस वर्ष बगैर किताबों के ही छात्रों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। कोर्स किताबों की जगह नए पैर्टन की किताबों के साथ सामान्य शिक्षा का पाठ पढाया जा रहा है।

कक्षा 7वीं और 8वीं की भी नहीं आई किताबें

टीकमगढ़ विकासखण्ड अधिकारी कार्तिक कुमार खरे ने बताया कि जून में ही छात्रों को किताबों का वितरण किया जाता था। इस वर्ष चुनाव के कारण आज तक वितरण नहीं हो पाई है। अभी जो किताबें आई है। उनमें कक्षा 7वीं और 8वीं की कुछ किताबें नहीं है। उसके लिए जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दे चुके है।

Officials claim, books will have to start arriving tomorrow, studies of new pattern continue