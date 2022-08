लापता रोहित सिंह तीसरे दिन कुआं में मिला शव, प्रशासन ली राहत की सांस

तीन पहलेघर से गायब हुए युवक का शव खंडहर वाले कुएं में ही मिला है। विदित हो कि मंगलवार को पुलिस और प्रशासन ने पूरे कुएं को खाली कराया था। लेकिन अंदर सिर्फ कीचड़ मिलने पर समझा जा रहा था कि युवक कुएं में नही कूंदा होगा। सोमवार को नगर निवासी रोहित परिहार 22 वर्ष अपने घर से बिना बताए निकल गया था।

टीकमगढ़/बम्होरीकलां तीन पहलेघर से गायब हुए युवक का शव खंडहर वाले कुएं में ही मिला है। विदित हो कि मंगलवार को पुलिस और प्रशासन ने पूरे कुएं को खाली कराया था। लेकिन अंदर सिर्फ कीचड़ मिलने पर समझा जा रहा था कि युवक कुएं में नही कूंदा होगा। सोमवार को नगर निवासी रोहित परिहार 22 वर्ष अपने घर से बिना बताए निकल गया था। सुबह 8 निकलने के बाद जब वह 11 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरु की और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में सूचना मिली कि रोहित की चप्पल पुराने खंडहर वाले कुएं के पास पड़ी हुई है। इस पर तत्काल ही पुलिस ने रोहित की कुएं में तलाश शुरु कर दी थी। कुएं में लगभग 16 फीट पानी भरा होने एवं झाड़-झंकड होने पर गोताखोर काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सोमवार की रात को ही कुआ खाली कराने का निर्णय लिया गया। देर रात कुआ खाली कराने की प्रक्रिया शुरु की गई और मंगलवार की सुबह कुआ खाली हो सका। कुआं खाली होने के बाद नीचे केवल कीचड़ बचने और ऊपर झाडिय़ां होने से लगा कि युवक इसमे नहीं कूंदा होगा। ऐसे में लग रहा था युवक कही और चला गया होगा। वहीं बुधवार को पुलिस ने एक बार फि र से कुएं में ही रोहित की खोज शुरु की। कुएं में फि र से पानी आ जाने पर उसे खाली किया गया और नगर के कुनई अहिरवार को कुएं में उतारा गया। कुनई ने कुएं के झाड़ हटा कर एक लकड़ी को यह से हटाया तो रोहित का हाथ ऊपर आ गया। इनके बाद तत्काल ही उसके शव को बाहर निकाला गया।

तीसरे दिन पाई सफलता

लापता युवक रोहित सिंह परिहार का तीन दिन बाद किले के अंदर अंत कुआं से शव बरामद कर लिया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मद्द से रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता पाई है। कुएं में बाहर निकालने वाले युवक को एसडीएम ने सम्मानित किया है। बीते तीन दिनों से कुआं में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन दो दिनों तक सफ लता नहीं मिली। तीसरे दिन बुधवार को उसी कुआं में लापता हुए 22 वर्षीय युवक रोहित का शव बरामद किया गया है। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं जो काम रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम नहीं कर पाई वह काम एक ग्रामीण कुनई अहिरवार ने कर दिखाया। उसने मानवता का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की मद्द की और अपनी जान जोखिम में डालकर किले के अंदर कुआं में लापता रोहित के शव को खोजने के लिए उतर गया। इसमें सफ लता भी मिल गई बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन टीम पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया। जिसके बाद ग्रामीण कुनाई का जतारा एसडीएम संजय कुमार जैन, एसडीओपी दिलीप कुमार पांडे ने थाना प्रभारी बम्हौकरीकलां नीतू खटीक, तहसीलदार पलेरा डॉ अवंतिका तिवारी, चौकी प्रभारी कनेरा बृजेन्द्र सिंह, ऑपरेशन टीम के प्रभारी अमित दुबे ने सम्मानित किया।

On the second day, the police had returned only after getting mud in the well.