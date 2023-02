मार्च तक करा लें ई-केवाइसी, नहीं तो बगैर ई-केवाइसी वालों को नहीं मिलेगा राशन

ई-केवाइसी में जिला ५० फीसदी पर भी नहीं पहुंच पाया है। ब्लॉक और नगरपरिषदों का ई-केवाइसी अपडेशन ४७.६९ फीसदी ही हो पाया है। इसका कार्य शत प्रतिशत करने के लिए ३१ मार्च तक का अंतिम समय दिया गया है।

Only 47.69 percent KYC could be done in the district