ए ग्रेड पाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने की दो चरणों की पूर्ति

टीकमगढ़. पीजी कॉलेज की व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके लिए प्रबंधन ने दो चरणों की पूर्ति कर ली है। अब सिर्फ डेटा बलिडिटेशन एण्ड बेरिफिकेशन का ही कार्य बचा है। उसकी रिपोर्ट दो से तीन दिनों में जमा हो जाएगी। उसके बाद नैक टीम निरीक्षण करने आएगी। उसके द्वारा ५२ प्रश्नों पर सर्वे करेंगी। जिसमें कॉलेज को ग्र्रेड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसकी तैयारी प्रबंधन द्वारा की गई है। हालांकि पिछले वर्ष बी ग्रेड दिया गया था। अब ए ग्रेड की तैयारियां की जा रही है।

कॉलेज के प्रशानिक अधिकारी डॉ आजाद अहमद मंसूरी ने बताया कि ए ग्रेड पाने के लिए भौतिक तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। २० प्रकार के प्रश्नपत्रों के माध्यम से ७ हजार से अधिक छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन उत्तर लिए गए है। जिसमें कॉलेज की व्यवस्थाएं में कक्षों में कुर्सी टेबल, स्वच्छता, पानी, कैनटीन, जिम, पढ़ाई करने वाले हॉल, एनआइसी कक्ष, खेल मैदान, बिजली व्यवस्था, पंखें, पढने वाली सामग्री के साथ प्रोफेसरों का पढ़ाने वाले तरीकों को ऑनलाइन बताया गया है। उसमें १२०० छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन उत्तर दिए है। ६०० छात्र-छात्राओं के मैल आ चुके है। इसी के आधार पर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसके बाद दूसरा चरण स्टूडेंट सेटिसफेक्टरी सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करके भेज दी है। अब सिर्फ डेटा बलिडिटेशन एण्ड बेरिफिकेशन सर्वे रिपोर्ट ही बांकी है। जिससे जल्द ही जमा किया जाएगा। उसके बाद नैक टीम द्वारा निरीक्षण का समय दिया जाएगा। उसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, दिल्ली के साथ भारत के किसी भी क्षेत्र से निरीक्षण करने के लिए टीम आ सक ती है। उस निरीक्षण के बाद कॉलेज को ग्रेड दिया जाएगा।

