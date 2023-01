रोजगार मेला के नाम पर युवाओं से छलावा

Submitted by:

सोमवार को अखबारों में रोजगार मेला की जानकारी पढ़ते ही बेरोजगार युवा आइटीआइ कॉलेज में दस्तावेज लेकर पहुंचे। जहां अन्य कम्पनियों की जगह एक ही एलएनटी कंटे्रक्शन कम्पनी कुछ युवाओं के साथ बैठकर चर्चा कर रही थी।

Only one company found in ITI college, youth returned disappointed