मौसम बदलते को लेकर बढऩे लगा जिले में वायरल फीवर, अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज

टीकमगढ़. मंगलवार को जिला अस्पताल मैदान मरीजों से भरा हुआ था। ओपीडी काउंटर और डॉक्टरों के चेम्बरों में जगह नहीं मिलने से मरीज दर्द से तड़प रहे थे। तीन ओपीडी काउंटरों पर लम्बी-लम्बी लाइन लगी दिखाई दे रही थी। जिसमें सबसे अधिक संक्रमित, वायरल बीमारियों के मरीज थे, उनमें बच्चें भी दिखाई दे रहे थे। मरीजों का कहना था कि जिले में मौसम के बदलते ही अब बीमारियों ने भी हमला शुरु कर दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेंटरों के साथ डॉक्टरों के पास भीड दिखाई दे रही है। करीब एक हफ्ता से डेढ हजार से अधिक ओपीडी की संख्या आ रही है। ओपीडी में पर्चा समय पर नहीं कटने से मरीज परेशान हो रहे है। तीन और काउंटर खोलने की मांग मरीजों ने की है।

जिला राजेंद्र अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्रों के साथ निजी दो दर्जन से अधिक अस्पताल और सैकड़ों क्लीनकों पर वायरल का उपचार करा रहे है। वायरल बुखार से पीडि़त मरीज तेज बुखार के साथ ही गंभीर बदन दर्द और आंखों में जलन की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार फि लहाल मौसम का जो मिजाज देखने को मिल रहा, ऐसे मौसम में वायरल बुखार से संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। मौसम बदलने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ रही है। जिससे वायरल बुखार का संक्रमण बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ एहतियात बरतकर वायरल बुखार से बचा जा सकता है





OPD getting more than one and a half thousand a day