समाजसेवियों ने शुरू की सुरक्षा की पहल, चूना डालकर दुर्घटनाओंं वाले स्थानों को किया चिन्हित

पृथ्वीपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के विभिन्न मार्गो के किनारे पुराने कु एं खुले पड़े है। ऐसे दुर्घटना वाले स्थानों को समाजसेवियों द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित करने के लिए चूना डालकर सावधान करने की लाइन लिखी जा रही है। जिससे दुर्घटना वाले स्थान पर आने के पहले वाहन चालक सावधान हो जाए।

Open wells and borewells will be made safe on the side of the roads