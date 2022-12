1. 72 लाख पर पहुंचा मलेरिया डेंगू और फ ाइलेरिया की जांच का आंकड़ा

जिले में मलेरिया, डेंगू और फ ाइलेरिया की बीमारी को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है। इस वर्ष जिले में विभाग द्वारा तीनों बीमारियों के लिए 1.72 लाख लोगों की स्लाइड बनाकर जांच की गई है।

Patients found less than last year, filariasis became a matter of concern