धूल के गुबार के बीच रहने को मजबूर दिगौड़ावासी

कुर्राई से दोह तक टीकमगढ़.झांसी हाइवे की हालत खस्ताहाल बनी हुई है। इन गांवों के बीच सड़क के उखडऩे और जगह-जगह गड्ढे होने से लोग परेशान है। आलम यह है कि विभाग द्वारा इस सड़क में सुधार कार्य के नाम पर मुरम डाल दी गई है।

People are worried due to the pits and road uprooting on the highway