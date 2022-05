विवाह सम्मेलनों में शामिल होने वाले हितग्राहियों की उम्मीदों पर फिरा पानी

जिले में गरीब निर्धन लोगों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाद सम्मेलन आयोजित किया जाना था। लेकिन विभाग द्वारा सम्मेलन के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, फिर बीच में आचार संहिता लागू हो गई।

टीकमगढ़. जिले में गरीब निर्धन लोगों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाद सम्मेलन आयोजित किया जाना था। लेकिन विभाग द्वारा सम्मेलन के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, फिर बीच में आचार संहिता लागू हो गई। उसके बाद हितग्राहियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब हितग्राही विवाह कराने के लिए कर्ज लेने साहूकारों को खोज रहे है। कुछ मंदिरों और क्षेत्रों से विवाह करने की व्यवस्थाएं बना रहे है।

विवाह सम्मेलनों में विवाह कराने के लिए जिले में हितग्राही महीनों से सामाजिक न्याय विभाग के साथ जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में दस्तावेजों को जमा करने के लिए चक्कर काटते रहे। लेकिन विभाग प्रभारी मंत्री से तारीख लेने में लापरवाही करते रहे। जिसके कारण जिले के अधिकारियों को विवाह सम्मेलन की तारीख नहीं मिल पाई है। विवाह की तारीख लेने के लिए फाइल को तैयार ही किया और आचानक कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो गई। आवेदन कर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया । अब वह विवाह सम्मेलनों की जगह मंदिरों और क्षेत्रों पर करने की व्यवस्थाएं कर रहे है। सम्मेलन रद्द होने से गरीब और निर्धनों को झटका लगा है।





People roaming around for applications, the department did not try for the date of the marriage conference