कीचड़ और कचरे से मुक्त किए जाएगें गांव

टीकमगढ़.गांवों में सीसी सड़कों में नालियां नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। जिसके कारण स्वच्छता पर ग्रहण लग रहा है। गांव को शहर में स्वच्छता के माहौल को सुधारने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतें विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से गावों को कीचड़ और गंदे पानी के जमाव, कूड़े-कचरे के ढेरों, प्लास्टिक, पॉलीथिन के कचरे से मुक्ति करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। गंदगी ना फैले उसके लिए सोकपिट्स का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

जनपद पंचायत बल्देवगढ़ की ग्राम पंचायत मनपसार के मजरा अड़कू ग्राम में कई घरों से निकलने वाले गंदे पानी के एक साथ निपटान के लिए सोकपिट्स का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों को न केवल गंदे पानी के भराव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि समुदाय के स्तर पर ही तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने की बात की जा रही है।

People will be made aware by constructing soak pits