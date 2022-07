कृषि विभाग की लापरवाही, कीटनाशक दवाओं की दुकानों का नहीं किया जा रहा निरीक्षण

.कृषि विभाग से बीज और कीटनाशक दवाएं मिलना बंद हो गई है। अब किसानों को दुकानों से खरीदकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पक्के बिल के साथ संबंधित दस्तावेजों को तैयार करके जमा करना पड़ेगा है।

टीकमगढ़.कृषि विभाग से बीज और कीटनाशक दवाएं मिलना बंद हो गई है। अब किसानों को दुकानों से खरीदकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पक्के बिल के साथ संबंधित दस्तावेजों को तैयार करके जमा करना पड़ेगा है। फिर कुछ समय बाद डीबीटी के माध्यम से अनुदान की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी। लेकिन कीटनाशक दुकानदार बगैर बिल और गारंटी के ही दवाओं का विक्रय कर रहे है। जिसमें किसानों को अनुदान की संभावना खत्म और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खास बात तो यह है कि कृषि विभाग बोवाई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने बाद सैम्पल लेना शुरु करता है। जो किसानों के हित में कुछ नहीं रहता है। वह सिर्फ विभाग के दस्तावेजों को पूरा करने में खानापूर्ति करते रहते है।

टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में १२० बीज और ५५ कीटनाशक दवाओं के लायसेंस जारी किए गए थे। 8० बीज के लायसेंसों की तारीख निकल गई है। उनके द्वारा लायसेंसों को रिन्यूबल नहीं किया गया है। जबकि जिले दिगौड़ा, लिधौरा, जतारा, पलेरा, बम्हौरीकलां, मुहारा, चंदेरा, देरी, खरगापुर, कुडीला, बल्देवगढ़, बुडेरा, बड़ागांव धसान, समरा, लार, डिकौली, हटा, गौर, मोहनगढ़, बम्हौरी बराना, अचर्रा, पृथ्वीपुर, जेरोन, मडिया, सिमरा, ओरछा, निवाड़ी, तरीचरकलां, नैगुवां के साथ सैकड़ों गांवों और नगरपरिषदों में बगैर लायसेंस की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। उसके बाद भी कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीज और कीटनाशक दवाओं के सैम्पल लेना शुरु नहीं किया है। अगर कुछ सैम्पल ले भी लिए है तो उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक खरीफ की बोवाई और दवाओं का छिड़काव हो जाएगा। किसानों द्वारा खरीदी गई दवाओं से होने वाले नुकसान का सामना करना होगा।

7० फीसदी से अधिक कृषि पर आधारित है लोग

किसान रामस्वरुप राजपूूत, चिंतामन राजपूत, रामभरोसे यादव, संजय यादव और रविंद्र यादव ने बताया कि टीकमगढ़ जिला 7० फीसदी से अधिक कृषि पर आधारित है। खरीफ सीजन और रबी सीजन पर किसानों को खाद बीज और दवाओं की जरुरत पड़ती है। उसी में जिले के कीटनाशक दुकान संचालिक बगैर बिल और गारंटी के नीदा मार और खरपतबार को खत्म करने की दवाओं का विक्रय करते है। उसमें कई दवाएं ऐसी भी बेची जाती है, जिनका दाम अधिक और खरपतबार के साथ नीदा पर असर कम दिखाई देता है। इस नुकसान को बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा पहले से कोई प्लान नहीं बनाया जाता है। सभी बोवाई और दवाओं के छिड़काव के बाद कृषि विभाग खानापूर्ति करके अभियान को सफल बना लेता है। आंकड़ों की बाजीगरी करके बाहवाही लूट लेते है। जिसमें किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

Pesticides being sold without bills and guarantees