लायसेंस बनवाने १२३ किमी से आ रहे आवेदक

निवाड़ी से हितग्राही लायसेंस बनवाने के लिए टीकमगढ़ आरटीओ कार्यालय में आ रहेे है, लेकिन कार्यालय में फोटो नहीं निकल पा रही है। उसके लिए दर्जनों की संख्या में आवेदक लाइनों में खडे और लेटे हुए है।

Photo could not be taken in three days, employees not ready to listen to the problem