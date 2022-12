मनरेगा के निर्माण कार्यो पर रखी जाएगी पैनी नजर

मनरेगा के निर्माण कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए मोबाइल ऐप एनएमएमएस के माध्यम से दिन में दो बार श्रमिकों की हाजिरी जियोटैग करके फोटो अपलोड की जाएगी। यह आदेश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

Photos of workers will be recorded twice a day through mobile app NMMS