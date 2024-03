चार टंकि यों का तैयार हुआ डीपीआर

अमृत दो योजना से नगरपालिका क्षेत्र में ४ पानी की टंकियां और एक ६ एमएलडी का पानी प्लांट निर्माण ४० करोड़ रुपए से किया जाएगा। इससे पानी के लिए छूटे एरिया में पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसका डीपीआर तैयार करके भोपाल पहुंच गया है। जिसकी स्वीकृति अभी अटकी हुई है।

