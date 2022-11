सुजारा बांध नहर की पाइप लाइनें नहीं हो पाई चालू, सिंचाई के इंतजार में किसान

सुजारा बांध नहर के माध्यम से ७५ हजार हेक्टेयर सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। रमपुरा पानी टेंक से अंडर ग्राउंड पाइप लाइन को बिछाया गया है। लेकिन कई गांवों की पाइप लाइन चालू नहीं हो पाई है। किसानों ने बताया कि नहर प्रबंधन द्वारा खेतों पर बॉक्स लगाए गए है।

Pipelines of Sujara dam canal could not be commissioned, farmers waiting for irrigation