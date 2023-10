निर्माण के बाद सभी पार्कों पर नगर परिषद कारी ने नहीं दिया ध्यान

कारी नगर के पार्कों की स्थिति देखरेख के अभाव में बदहाल हो गई है। हरियाली और सुंदरता के लिए रौपे पौधे सूखने, पेड़ नष्ट होने लगे है। बैठने के लिए रखी गई कुर्सियां चोरी होने लगी है। वहीं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। शाम होते ही शराबियों की बैठकें शुरू हो जाती है।

