मूंगफली के भुगतान को लेकर किसान और व्यापारी में मारपीट

कृषि उपज मंडी किसानों द्वारा मूंगफ ली की आवक अधिक हो गई है। लेकिन खरीदी गई मूंगफली के भुगतान में व्यापारियों और किसान में तू तू मैं मैं के साथ मामला मारपीट में बदल गया।

Police did not take action on the complaint, memorandum given to the secretary