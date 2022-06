जमीन पर सौ रहे चार लोगों पर चढ़ाई जेसीबी मशीन, एक मौत, एक गंभीर और दो को आई चौटे, मशीन की तौडफ़ोड़

दिगौड़ा थाना क्षेत्र के सैराई गांव से दिगौड़ा की ओर रात्रि १२ बजे तेज रफ्तार जेसीबी मशीन आ रही थी। गांव में दरवाजा के सामने जमीन पर सौ रहे चार लोगों पर चालक ने मशीन को चढ़ा दिया।



टीकमगढ़/दिगौड़ा. दिगौड़ा थाना क्षेत्र के सैराई गांव से दिगौड़ा की ओर रात्रि १२ बजे तेज रफ्तार जेसीबी मशीन आ रही थी। गांव में दरवाजा के सामने जमीन पर सौ रहे चार लोगों पर चालक ने मशीन को चढ़ा दिया। जहां एक मौत, एक गंभीर घायल और दो को मामूली चौटे आई है। चिल्लाने की आवाजें हुई तो ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने वाहन तोडफ़ोड़ के साथ चालक की मोरपीट कर दी। मामले को काबू में करने के लिए एसडीओपी सहित पांच थानों की पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सौंपा दिया है। पुलिस चालक के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरु कर दी है।

शनिवार की रात सैराई गांव में जेसीबी मशीन मिट्टी का काम कर रही थी। काम पूरा करके मशीन चालक खेतों में से मशीन को लेकर दिगौड़ा की ओर रात्रि १२ बजे तेज रफ्तार से जा रहा था। बाल्मीक मोहल्ला में कुछ परिवार दरवाजा के सामने जमीन पर सौ रहे थे। उसी दौरान वह वाहन सौ रहे चार लोगों पर चढ़ गया। जिसमें सोनू बाल्मीक 28 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। अभिषेक बाल्मीक 22 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया और रामसजीवन बाल्मीक 34 वर्ष और १२ वर्षीय यश बाल्मीक को मामूली चोटें आई। जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो ग्रामीण जाग गए और एकत्रित हो गए। आनन-फानन में दिगौड़ा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा था। उसके बाद उन्होंने जतारा एसडीओपी को सूचना दी। उन्होंने मोहनगढ़, लिधौरा, जतारा को सूचना दी। मौके पर पहुंची चार थानों की पुलिस ने मामले को शांत करायाा। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





Police reached four police stations to pacify the matter