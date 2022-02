अभियान चलाए शपथ ली, कार्रवाई की, लेकिन पॉलीथिन मुक्त नहीं हो पाया नगर

पॉलीथिनों से मुक्ति पाने के लिए नगर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाए गए, शपथें ली गई, दुकानों पर पॉलीथिनों को जब्त कर कार्रवाई की गई।

Pollution is gripping people, yet awareness is ineffective