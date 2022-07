पीजी कॉलेज और हायर सेकेंडरी विद्यालय द्वार पर भारी गड्ढे

कुण्डेश्वर सड़क के गड्ढे तालाब की तरह नजर आने लगे है। यह गड्ढे डामरीकरण के बाद हो गए थे। जहां गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए है, उसी स्थान पर पीजी कॉलेज और दो हायर सेकेंडरी विद्यालयों के द्वार है। जहां से हजारों छात्र-छात्राओं का विद्यालयों के अंदर आना जाना बना रहता है।



टीकमगढ़. कुण्डेश्वर सड़क के गड्ढे तालाब की तरह नजर आने लगे है। यह गड्ढे डामरीकरण के बाद हो गए थे। जहां गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए है, उसी स्थान पर पीजी कॉलेज और दो हायर सेकेंडरी विद्यालयों के द्वार है। जहां से हजारों छात्र-छात्राओं का विद्यालयों के अंदर आना जाना बना रहता है। यही हाल उसी सड़क पर छात्रावास बानपुर रोड तिगैला का है। इसके साथ ही ग्राम पर्यटन धाम कुण्डेश्वर की ओर भी यही सड़क जाती है। जहां हर दिन छात्रों के चोटहल होने की घटनाएं देखने को मिलती है।

कुण्डेश्वर रोड लाइफ लाइन वाली सड़क है। उसी सड़क पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायल क्रमांक दो, पीजी कॉलेज, दो छात्रावास, कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ ग्राम पर्यटन धाम कुण्डेश्वर के साथ सरकारी फार्म और भेड बकरी पालन केंद्र संचालित है। उस सड़क को बेहतर तरीके से निर्माण किया गया है। लेकिन भारी वाहनों को निर्माण सामग्री की कमी के कारण सड़क उखडऩे लगी है। सड़क किनारे से नलों के साथ पाइप लाइन लीकेज से निकलने वा ले पानी का बहाव होता रहता है। वहीं से सागर हाइवें पर पहुुंचने के लिए बाइपास जोड़ा गया है। भारी वाहनों के दबाव से सड़क टूट गई है। जिसके कारण विद्यालयों के सामने भारी गड्ढे बन गए है।

विवेकानंद चौराहा का गड्ढा बन गया तालाब

छात्र शिवनंद्र घोष, रविंद्र घोष और प्रेमपाल यादव, जगदीश अहिरवार का कहना था कि महाविद्यालय के सामने स्वामी विवेकानंद चौराहा और दोनों हायर सेकेंडरी विद्यालयों के साथ छात्रावास द्वार की मुख्य सड़क पर गड्ढे हो गए है। यह गड्ढे पूरी सड़क पर ना होकर मोड़ों पर हुए है। जहां से छात्रों की साइकिले, बाइकों का स्कूल के लिए आना जाना बना रहता है। लेकिन विद्यालय आने के पहले उस गड्ढे में छात्र-छात्राएं चोटहल हो जाते है। जहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Ponds became pits in the rain, students getting hurt