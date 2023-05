बेमौसम बारिश से गीला हो गया खरीद केंद्रों पर खरीदा हुआ गेहूं

Submitted by:

टीकमगढ़Published: May 01, 2023 08:14:08 pm

रविवार और सोमवार को बेमौसम बारिश हो गई है। समर्थन मूल्य के तहत खरीदा हुआ गेहूं परिवहन के इंतजार में गीला हो गया है। समर्थन मूल्य केंद्र मैदान तालाब की तरह भर गया है। जिसमें हजारों क्विंटल गेहूं के खराब होने की आशंका जताई जा रही है लेकिन जिला प्रशासन को ७४ फीसदी परिवहन होने की रिपोर्ट पेश की जा रही है।

Ponds became purchase centers, rain water filled in heaps of wheat