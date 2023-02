9६६ में से १०४ ही तालाबों की हो रही देखरेख

Submitted by:

जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा १०४ तालाबों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन उन तालाबों की नहर टूटी पड़ी है। जिसके कारण किसानों को नहरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि विभाग की ओर से कई बार मरम्मत के लिए सर्वे किया गया है।

Ponds getting damaged due to lack of maintenance