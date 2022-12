जंगलों की कटाई पर नहीं लग रही रोक

जुलाई से अब तक मोहनगढ़ और दिगौड़ा के जंगलों से जलाऊ लकड़ी, बेशकीमती पेड़ों को काटा जा रहा है। जिससे जंगल के हरे-भरे पौधों की संख्या कम होती जा रही है। उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करके खेत बनाए जा रहे है। लेकिन कटाई को रोकने का कार्य वन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है।

Precious trees are being cut in the name of firewood