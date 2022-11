२५० गांवों में नहीं है ट्रांसफार्मर, २३ हजार से अधिक है उपभोक्ता

बिजली कम्पनी के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी किसानों को बर्बाद करने से पीछे नहीं हट रही है। टीकमगढ़, बड़ागांव धसान, बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा, चंदेरा, जतारा, लिधौरा, दिगौड़ा, मोहनगढ़ के साथ अन्य वितरण केंद्र क्षेत्र से २५० से अधिक ट्रांसफार्मर फैल बताकर उठा लिए गए है। लेकिन एक महीने बाद भी उन स्थानों पर ट्रांसफार्मर रखने का नाम नहीं लिया है।

Problems coming in Rabi season farming, problems of farmers are not being solved