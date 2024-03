हजारों की संख्या में अनुपस्थित हो रहे कक्षा ५ वीं और ८ वीं की छात्र-छात्राएं

गुरुवार को कक्षा ५ वीं और ८ वीं की बोर्ड परीक्षा का दूसरा गणित विषय का पेपर आयोजित किया गया है। परीक्षा केंद्र दूर होने से कक्षा ५ वीं के छात्रों की अनुपस्थिति ६३१२ दर्ज की है। वहीं पहले हिन्दी विषय के पेपर में ६७४० छात्र-छात्राएं अनुपस्थित हुए थे।

Problems of parents increased, teachers did not make efforts to drop them to the examination center