जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में गर्मया रहा मध्यान्ह भोजन का मामला

टीकमगढ़. जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह लोधी, उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी, सदस्य अनिल प्रताप सिंह लोधी के साथ जिला पंचायत सीइओ स्वदेश मालवीय और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मध्यान्ह भोजन में की जाने वाली लापरवाही की खबर पत्रिका अखबार में प्रकाशित का मामला बैठक में गर्माया रहा। बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में सुधार करने की बात के साथ लापरवाह समूहो को जांच की जगह हटाने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायतों में पेयजल, आवास, शिक्षा ,सड़क, हाट बाजार के साथ पूर्व जिला पंचायत कार्यालय के लिए लगभग ३ एकड़ भूमि के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित करने के लिए कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा।

Proposal to allot 3 acres of land by the collector for the new office of the zip