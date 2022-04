भीषण गर्मी से अस्पताल में आ उल्टी दस्त के 8० फीसदी मरीज

.जिले में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को ४२ डिग्री तापमान बढऩे से लोगों का बुरा हाल हो गया है। इस कारण से लोगों को उल्टी, जस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायतें आ रही है।

Protect against strong sunlight, more than one thousand OPDs are coming