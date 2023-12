२०० रुपए डीएपी और १५० रुपए अधिक में बेच रहे यूरिया खाद

जिले में शासन द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ११०० मीट्रिक टन डीएपी खाद अधिक वितरण किया है। वहीं यूरिया १५५ मीट्रिक टन लक्ष्य के पास पहुंचने वाला है। २६०० मीट्रिक टन यूरिया एक दिन बाद आने वाला है, लेकिन नजाई बाजार में खाद व्यापारी डीएपी २०० रुपए २०२००१३ खाद १५० रुपए और यूरिया ८२.५० रुपए महंगी बेच रहे है।

Rabi season sowing took place in 1 lakh 97 thousand 300 hectares out of 2 lakh 31 thousand 200 hectares.