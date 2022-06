सुरक्षित नहीं बल्देवगढ़ जनपद पंचायत का रिकॉर्ड कक्ष

बल्देवगढ़ जनपद पंचायत में विभिन्न निर्माण कार्यो का पुराना रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है। वह टूटी खिड़कियोंं के बाहर दिखाई दे रहा है। बारिश और तेज धूप की गर्मी से फाइलों में लिखी लाइनों का नामों निशान गायब हो रहा है।

Rain water and sunlight getting spoiled due to broken windows