२० वर्षो से खाली पड़ा बम्हौरी और दिगौड़ा तालाब

टीकमगढ़़. पृथ्वीपुर और जतारा विधानसभा के बम्हौरी बराना और दिगौड़ा तालाब २० वर्षो से बारिश के पानी से नहीं भर पाए है। हरपुरा नहर से जोडऩे के लिए वर्ष २०१३ से अब तक किसानों के साथ जल उपभोक्ताओं द्वारा रैली, प्रदर्शन और पत्रों के माध्यम से संघर्ष किया जा रहा है। कलेक्टर, सिंचाई विभाग, क्षेत्रीय विधायक, प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दे चुके है। लेकिन उस कार्य के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जिसके कारण हजारों हेक्टेयर जमीन रबी सीजन की सिंचाई से बंचित पड़ी है।

बम्हौरी बराना और दिगौड़ा तालाब सैकड़ों के एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। अब इन दिनों उन तालाबों को भरने वाले बंद हो गए है। जिसके चलते २० वर्षो से वह तालाब खाली पड़े है। कई वर्ष तो बारिश का पानी सुलूसों के स्थान तक नहीं पहुंच पाया है। जिसके कारण नहरों का खुलना बंद हो गया है। उनका कार्य नहीं होने के कारण छतिग्रस्त भी हो गई है। हजारों हेक्टेयरों में होने वाली सिंचाई अब एकड़ों में होने लगी है। किसानों ने भी सिंचाई करने की व्यवस्थाएं शुरु कर दी है। दिगौड़ा तालाब को हरपुरा नहर से जोडऩे के लिए राशि स्वीकृत हुई है। हालांकि अभी ऐसा कोई दस्तावेज सामने नहीं आए है।

बम्हौरी बराना तालाब से ५ हेक्टेयर से होती थी सिंचाई

बम्हौरी तालाब से पानी लेने वाले बराना निवासी किसान झमक दांगी, नंदन दांगी, प्रतापुरा निवासी किसान रामस्वरुप दांगी, फिरोजपुरा निवासी किसान भूपेंद्र कुमार नायक, जगदीश, रामस्वरुप, बृजनंदन सिंह ने बताया कि तालाब की नहरों से ५ हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती थी। अब बारिश के पानी के रास्ते बंद हो गए है। जिसके कारण २० वर्षो से तालाब भरना बंद हो गए है। अब इन दिनों नहर भी ध्वस्त हो गई है और पानी निकलना बंद हो गया है।

१५ से अधिक जुड़े गांव

किसानों का कहना था कि दिगौड़ा तालाब से १५ से अधिक गांव जुड़े है। उन गांवों की जमीने की सिंचाई तालाब के पानी से होती थी। वर्ष २०१२ में हरपुरा नहर को निकाला गया था। उससे जोडऩे के लिए पत्र दिए गए। उन पर आश्वासन दिया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री से मांग रखी थी। उसके बाद हरपुरा नहर फेस दो से जोडऩे के लिए मार्च में कुछ राशि स्वीकृत हुई है। लेकिन उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

Rally to connect with Harpura canal, demand placed through demonstration letters, even after assurance