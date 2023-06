३७४ राशन विक्रेताओं को दिए गए नोटिस

राशन की काला बाजारी रोकने के लिए शासन ने उपभोक्ताओं की ई-केवाइसी और मोबाइल सीडिंग कार्य कराने के आदेश दो वर्ष पहले दिए गए थे लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

Ration vendors did not do e KYC and mobile seeding