पांच महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई महाविद्यालय में इ-अटेंडेंस

जिले के महाविद्यालयों में एक अक्टूबर से छात्र-छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक (इ-अटेंडेंस) से दर्ज करने के आदेश थे। पांच महीनों में सिर्फ कुछ फीसदी स्नातकोत्तर के छात्रों की ही इ-अटेंडेंस लगना शुरू हो पाई है, वहीं स्नातक के छात्र-छात्राओं की इ-अटेंडेंस के लिए पंजीयन कराए जा रहे है।

Registration of graduate students not yet done