पंजीयन और उपार्जन के नियमों के किया गया बदलाव

जिले में समर्थन मूल्य उपार्जन के लिए ५ फरवरी से २५ फरवरी तक पंजीयन किए जाएगें। इस बार शासन ने उपार्जन व्यवस्था में बदलाव किया है। पंजीयन और उपार्जन में किसानों को होने वाली समस्या को सहज और सुगम बनाया गया है।

Registration of wheat procurement on support price will be done from February 5