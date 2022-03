टूट गया सड़क पर खड़ा बिजली का पोल, लकड़ी और दीवार के सहारे खड़ा

बस स्टैंड के पीछे बीजासेन मंदिर कुंआ के पास सीसी सड़क पर खड़ा बिजली का पोल टूट गया है। वह केबल के सहारे खड़ा है। उसके तनाव से केबलों में स्पार्किंग हुई।



टीकमगढ़. बस स्टैंड के पीछे बीजासेन मंदिर कुंआ के पास सीसी सड़क पर खड़ा बिजली का पोल टूट गया है। वह केबल के सहारे खड़ा है। उसके तनाव से केबलों में स्पार्किंग हुई। उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बिजली कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी। उसके बाद कर्मचारी निरीक्षण को आए। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है।

बस स्टैंड के पास कुआंपुरा मोहल्ला निवासी परसू प्रजापति, दशरत प्रजापति, बाबूलाल, रामचरण, गौरेलाल, प्रमोद, काशीराम, महेश, मानो, लल्ली, विजय प्रजापति ने बताया कि कुआं के पास बीजासेन मंदिर के सामने बिजली कम्पनी का सीमेंट वाला पोल खड़ा है। उस पोल से मोहल्ले वाले बिजली का कनेक्शन लिए हुए है। लेकिन अचानक वह पोल जमीन से टूट गया है। उसके बाद कुंए के तरफ झूम गया। जहां स्थानीय लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई अनहोनी नहीं हो, उसको बचाने के लिए पोल को दीवार और लकड़ी के सहारे बांध दिया है।

लकड़ी और दीवार से बांध दिया पोल

स्थानीय लोगों का कहना था कि जब पोल टूटा तो स्र्पाकिं ग हो रही थी। जब बाहर देखा तो पोल कुंए की तरफ झूम रहा था। केबले भी टूट गई थी। घटना की मोहल्ले वालों को मिली। उन्होंने आनन-फानन में रस्सी से पोल को मकान की दीवार से बांधकर दिया। उसके बाद लकड़ी के सहारे से खड़ा दिया। लेकिन हवाएं चलने से वह झूम रहा है। जहां दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है।

Residents complained three times, no action was taken after inspection