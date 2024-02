गरज चमक के साथ हुई ओलो की बारिश, किसानों को फसलें खराब होने का लगा डर

Submitted by:

टीकमगढ़Published: Feb 28, 2024 11:01:03 am

जिले में चार दिनों से मौसम बदल गया है। मंगलवार की सुबह ७ बजे लिधौरा, चंदेरा, बम्हौरीकलां और पलेरा में तेज हवाओं के बीच बारिश हुई। गरज चमक के साथ ओले भी गिरे। जहां खेतों में खड़ी फसल बिछ गई है। इससे गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

Revenue staff visited the fields to survey the damage.