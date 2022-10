मेरा वार्ड मेरा एजेंडा नपा तक पहुंचे प्रस्ताव, फिर नहीं मिल रही स्वीकृति

मेरा वार्ड मेरा एजेंडा के तहत वार्ड १२ में सड़क, पानी और सड़कों पर किए जाने वाले उजाले की मांग वर्षो से की जा रही है। उनका मामला नगरपालिका तक भी पहुंचा। कार्यो को पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।



टीकमगढ़. मेरा वार्ड मेरा एजेंडा के तहत वार्ड १२ में सड़क, पानी और सड़कों पर किए जाने वाले उजाले की मांग वर्षो से की जा रही है। उनका मामला नगरपालिका तक भी पहुंचा। कार्यो को पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहां निवासियों के लिए ना तो नालियों की साफ-सफाई की गई और ना ही सड़कों पर उजाला करने के प्रयास किए गए। अब नई सरकार से भी उम्मीद जागी थी। वह भी नींद में चल रही है।

वार्ड१२ नूतन विहार कॉलोनी, एफसीआई, ढोंगा का इंडेट्रीज एरिया के नाम जाना जाता है। यहां पर दाल मीले, मैदा फैक्ट्री, गोरा फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट के साथ अन्य कारोबार संचालित होते है। वहां पर आने वाले भारी वाहन और लोडिंग वाहन नूतन विहार कॉलोनी से गुजरते है। उन कॉलोनी के बच्चें और बुर्जुग सड़कों पर मॉनिंग वॉक के साथ शाम के समय घूमने के लिए आते है। जहां उनके साथ वाहनों से दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। जबकि ऐसे हादसों ढोंगा रोड़ पर अनगिनत हो गए है। जिसका डर कॉलोनी के लोगों में बना हुआ है। इस कॉलोनी से उन भारी वाहनों के लिए बायपास सड़क निर्माण कराने की मांग नपा तक दे चुके है। उसके बाद भी कार्रवाई सिर्फ आश्वासन तक लटकी है।

सड़कें पड़ी टूटी, बारिश में भड़ रही गंदगी

वार्ड १२ के खुशीपुरा और नूतन विहार कॉलोनी के साथ अन्य स्थानों की सड़कें वर्षो से टूटी पड़ी है। बारिश के समय उन पर चलना मुश्किल भरा रहता है। सड़क निर्माण के लिए पत्रों के माध्यम से प्रशासन को जानकारी दी गई, उसके बाद निरीक्षण भी किए गए। लेकिन मामला आश्वासन तक ही लटका हुआ है। यह स्थिति दो से तीन स्थाना पर ढोंगा नूतन विहार कॉलोनी और खुशीपुरा रोड के हाल बेहाल है।

सड़कों पर बैठे रहते मवेशी, हो रही दुर्घटनाएं

नूतन विहार कॉलोनी नगरपालिका क्षेत्र वार्ड १२ का हिस्सा है। यह वार्ड ग्राम पंचायतों से लगा हुआ है। ग्राम पंचायतों के बेसहारा मवेशी शहर की ओर आने लगे। उसके बाद वह सड़कों पर बैठने लगे। जिससे वह मवेशी भारी वाहनों से चौटिल हो रहे है। उनको गोशाला या फिर जंगलों को छोडऩे की व्यवस्था बनाई जाए। जिससे दुर्घटनाओं को टाजला जा सके।

Road, water and light are being demanded for years