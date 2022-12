नाम मात्र की आरक्षित सीटें, खड़े होकर सफ र कर रही महिलाए, आपातकालीन गेट भी बंद

शहर से तमाम स्थानों के लिए जाने वाली यात्री बसें नियमों को तोड़कर दौड़ती दिखाई दे रही है। रविवार की सुबह 11.46 बजे पत्रिका ने बसस्टैंड पर 49 बसों की जानकारी ली तो यहां बसों के लिए बनाए गए तमाम नियम गायब दिख,े वहीं किराए के लिए यात्रियों एवं बस परिचालकों के बीच विवाद की स्थिति बनती दिखाई दी।

RTO's attention not on buses, fare list and other information also missing