पीजी कॉलेज में फैला अव्यवस्थाओं का जंजाल, लाखों की जिम और केटीन का रही धूल

पीजी कॉलेज में जिम और केटीन के हालात बद से बदत्तर बने हुए है। इसके साथ ही नए और पुराने भवन की खिडकियां, दरवाजे टूटे और पेयजल टंकी के साथ मैदान गंदगी से भरा पड़ा है।

Sanitation also collapses with drinking water, path of laboratory also deteriorated